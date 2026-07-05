05 июля, 17:13Происшествия
Велосипедист погиб в ДТП на западе Москвы
Фото: depositphotos/svedoliver
Велосипедист погиб в ДТП на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекция.
Авария случилась 5 июля на улице Василия Бутылева, возле дома № 14. По данным ведомства, автомобилист при выезде с прилегающей территории сбил велосипедиста. В результате последний умер от полученных травм.
На месте происшествия задействованы сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
Ранее в Подмосковье водитель легковушки марки "Киа" сбил 10-летнего мальчика, пересекающего проезжую часть на велосипеде. Инцидент произошел в Ногинском городском округе на автодороге "М-7 Волга" – Электроугли. Мальчик получил травмы, его госпитализировали.