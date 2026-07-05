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05 июля, 17:59

Происшествия

Женщина ранила ножом своего сына-подростка в пункте выдачи заказов в Петербурге

Фото: sledcom.ru

Женщина ранила сына ножом во время конфликта в пункте выдачи заказов (ПВЗ) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Инцидент произошел вечером 4 июля в помещении ПВЗ, которое находится на Северном проспекте. Ребенку была оказана необходимая медпомощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего его родителем. Женщина была задержана, ей предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании матери мальчика меры пресечения.

На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося, назначен комплекс судебных экспертиз.

Ранее на Сахалине возбудили уголовное дело в отношении матери, которая довела свою 11-летнюю дочь до тяжелого состояния, запирая ребенка дома. Девочка весила около 70 килограммов, у нее были ослаблены мышцы из-за лежачего образа жизни.

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