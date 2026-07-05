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Президенту Украины Владимиру Зеленскому его граждане не нужны ни живыми, ни мертвыми. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии телеканалу "Звезда".

Так она отреагировала на отказ киевского режима остановить боевые действия в Константиновке для получения тел погибших украинских военных.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинская сторона отказалась забирать останки бойцов, чтобы не портить картину своих "побед".

"Перед саммитом НАТО в Анкаре, им этого совсем не хочется. Они же намерены там просить деньги под будущие "перемоги"", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее РФ выступила с предложением 6 июля с 12:00 до 18:00 по московскому времени прекратить обстрел Константиновки, чтобы отдать тела погибших солдат ВСУ. Украина ответила отказом.

Владимир Путин объявил об освобождении Константиновки 3 июля во время совещания в пункте управления Объединенной группировки войск СВО. Он поблагодарил бойцов, принимавших участие в освобождении города.