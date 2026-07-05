Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля, 19:19

Политика

Захарова заявила, что Зеленскому не нужны украинцы ни живыми, ни мертвыми

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Президенту Украины Владимиру Зеленскому его граждане не нужны ни живыми, ни мертвыми. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии телеканалу "Звезда".

Так она отреагировала на отказ киевского режима остановить боевые действия в Константиновке для получения тел погибших украинских военных.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинская сторона отказалась забирать останки бойцов, чтобы не портить картину своих "побед".

"Перед саммитом НАТО в Анкаре, им этого совсем не хочется. Они же намерены там просить деньги под будущие "перемоги"", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее РФ выступила с предложением 6 июля с 12:00 до 18:00 по московскому времени прекратить обстрел Константиновки, чтобы отдать тела погибших солдат ВСУ. Украина ответила отказом.

Владимир Путин объявил об освобождении Константиновки 3 июля во время совещания в пункте управления Объединенной группировки войск СВО. Он поблагодарил бойцов, принимавших участие в освобождении города.

ВС РФ взяли под контроль Константиновку

Читайте также


политика

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика