В Нижнем Новгороде 16 человек застряли на канатной дороге

Фото: MAX/"МЧС Нижегородской области"

Спасатели эвакуируют людей, которые застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде. Об этом заявила пресс-служба МЧС РФ.

По предварительным данным, в кабинках находятся 16 человек, в том числе 4 несовершеннолетних. Эвакуацию проводят сотрудники Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что кабинки остановились из-за непогоды.

Канатная дорога проходит над Волгой – между Нижним Новгородом и городом Бор. Ее протяженность составляет более 3,5 километра.

Ранее семь человек застряли на канатной дороге в Хакассии из-за непогоды. На нее упало дерево. В результате произошедшего никто не пострадал.