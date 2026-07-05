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05 июля, 18:52

Происшествия

Раненого главу Грайворонского округа Белгородской области прооперировали

Фото: grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru

Главе Грайворонского округа Белгородской области Дмитрию Панкову, который получил ранения в результате атаки украинского дрона, сделали операцию по удалению осколка. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев в своем телеграм-канале.

В настоящее время здоровью Панкова ничего не угрожает. Его состояние оценивается как нормальное. Теперь мужчине потребуется послеоперационное сопровождение.

Шуваев рассказал, что глава Грайворонского округа в момент атаки был в рабочей поездке, в рамках которой решал вопросы, связанные с заправками в округе. Врио главы Белгородской области поблагодарил врачей и бойцов "БАРС-Белгород" за оперативную помощь, оказанную Панкову.

Помимо этого, Шуваев заявил, что Панков уже хочет вернуться к работе. Он охарактеризовал главу Грайворонского округа как "настоящего хозяйственника, который бесстрашно проявляет себя в сложных условиях".

"Не сидит в кабинете, всегда на земле, в населенных пунктах Грайворонского района с самой тяжелой обстановкой… Высоко ценю его работу, но впредь прошу Панкова беречь себя", – резюмировал врио главы Белгородской области.

О ранении главы Грайворонского округа из-за атаки украинского дрона стало известно 5 июля. По предварительным данным, после атаки беспилотник взорвался в селе Головчино. В результате Панков получил осколочное ранение бедра, его госпитализировали. Также был поврежден служебный автомобиль.

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