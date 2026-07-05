В Нижнем Новгороде эвакуировали застрявших на канатной дороге пассажиров

Фото: MAX/"МЧС Нижегородской области"

Спасатели эвакуировали всех граждан, которые застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

О ЧП на шестой опоре канатной дороги в Нижнем Новгороде стало известно 5 июля. По предварительным данным, в двух кабинках, расположенных ближе к станции Сенная, застряли 16 человек, в том числе 4 несовершеннолетних.

На фоне случившегося посадка пассажиров была прекращена. В МЧС России сообщали, что кабинки остановились из-за непогоды. В этот день в регионе наблюдался ливень с сильными порывами ветра.

Канатная дорога проходит над Волгой – между Нижним Новгородом и городом Бор. Ее протяженность составляет более 3,5 километра.

