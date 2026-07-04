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04 июля, 08:19 (обновлено 04.07.2026 08:54)

Происшествия

Автобус с 20 пассажирами слетел в кювет на Алтае

Фото: MAX/"Прокуратура Алтайского края"

Автобус съехал в кювет на Алтае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, передает РИА Новости.

ДТП произошло 4 июля на 99-м километре трассы "Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области". Автомобиль "Газель", который ехал из Барнаула в Яровое, вкатился в кювет.

В тот момент в салоне автобуса находилось 20 пассажиров. В результате двум пассажирам была оказана необходимая медпомощь.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, выясняя все обстоятельства и причины аварии. По поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева также организована проверка исполнения закона о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В свою очередь, в СУ СК РФ по региону добавили, что возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи выясняют все обстоятельства ДТП, проверяют техническое состояние автобуса, а также законность перевозки пассажиров.

Ранее два человека погибли в ДТП в Калужской области. Авария случилась в ночь на 3 июля на трассе Сухиничи – Козельск. По данным региональной прокуратуры, машина Hyundai Solaris врезалась в грузовик Shacman, который из-за неисправности стоял на обочине.

В результате водитель и пассажир грузовика, которые находились возле машины и меняли лопнувшее колесо, погибли на месте. Также в больницу были доставлены водитель и пассажир легкового автомобиля.

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