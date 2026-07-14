Дикую косулю c переломами ног спасли волонтеры в Волгограде

Фото: vk.com/ptichijostrow

Дикую косулю с переломами трех конечностей спасли волонтеры в Волгограде. Об этом сообщает центр реабилитации животных "Птичий остров" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Детеныша косули с травмами заметили в Камышинском районе прохожие, которые привезли животное в "Птичий остров". В настоящее время решается вопрос с дорогостоящей операцией, которая позволит поставить на ноги парнокопытное.

Ранее двух лисят, обосновавшихся на территории детского сада в подмосковной Балашихе, вернули в лес сотрудники Мособлпожспаса. К спасателям обратилась директор дошкольного учреждения. Она рассказала, что животные поселились под верандой на прогулочной площадке и иногда выходят к детям.

По версии сотрудников детсада, лиса родила и убежала, оставив потомство. Прибывшие на место работники Мособлпожспаса с помощью гидравлического инструмента приподняли веранду, потом разобрали участок деревянного пола и вытащили лисят. После специалисты отвезли лисят в ближайший лес и выпустили на свободу.