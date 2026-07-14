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14 июля, 14:28

Общество

В Бурятии двухлетнему ребенку спасли раздробленную двигателем трактора ногу

Фото: depositphotos/wedmov

Врачи в Бурятии спасли двухлетнего ребенка, которому раздробило двигателем трактора ногу. Об этом сообщила пресс-служба детской республиканской клинической больницы.

У мальчика диагностировали открытый многоскольчатый перелом костей стопы со смещением и размозжение мягких тканей стопы после того, как он засунул ногу в работающий двигатель трактора.

В медучреждении уточнили, что в результате произошедшего кости ребенка раздробились на мелкие части. Однако медики сделали операцию, в ходе которой они смогли собрать стопу. В настоящее время малыш получает необходимую медпомощь.

Ранее врачи Пушкинской больницы спасли пожилого мужчину, сонную артерию которого на три четверти закупорила бляшка. Мужчина пришел на плановый осмотр, во время которого рассказал о головокружениях и случае потери речи. Тогда невролог отправил пациента на УЗИ брахиоцефальных сосудов.

Обследование выявило гемодинамическую бляшку, которая закрывала просвет сонной артерии на 75% на протяжении двух с половиной сантиметров. Бляшка была с тромботическими наслоениями и фрагментами распада, которые в любой момент могут отлетать и попадать в мозг.

Мужчине провели каротидную эндартерэктомию, удалили бляшку и нормализовали кровоток. На четвертый день после вмешательства мужчину выписали домой.

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