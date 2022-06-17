Украина не сможет принять "Евровидение" в 2023 году

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"Евровидение" не получится провести на Украине в 2023 году, так как будет невозможно обеспечить безопасность участников. Об этом заявил организатор конкурса Европейский вещательный союз.

"По итогам объективного анализа управляющий совет песенного конкурса "Евровидение" с сожалением заключил, что при текущих обстоятельствах безопасность и гарантии, необходимые вещательной компании для проведения, организации и продюсирования песенного конкурса "Евровидение" по правилам, не могут быть соблюдены UA:PBC", – говорится в сообщении.

В связи с этим ЕВС начал переговоры с BBC по вопросу возможности проведения "Евровидения" в Великобритании.

Украина победила на конкурсе "Евровидение-2022", набрав 631 балл. Финал музыкального конкурса состоялся в ночь на 15 мая на арене Pala Olimpico в Италии. Второе место заняли исполнители из Великобритании, третье – певица Chanel от Испании.

Позже организаторов конкурса обвинили в подмене оценок. С претензиями выступили делегации из Румынии, Азербайджана и Грузии. В Румынии заявили, что выставленные жюри высшие оценки отдали Украине вместо Молдавии. В Азербайджане считают, что организаторы сослались на технические неполадки, после чего объявили неправильные оценки. В Грузии сказали, что национальное жюри отдало максимальный балл Украине, однако 12 баллов получила Великобритания.

