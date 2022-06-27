"Тайны нашей эстрады": "А знаешь, все еще будет". Звездные династии советской эстрады

В Советском Союзе трудовые династии всегда были в почете. Встречались они и на эстраде. Казалось, что детям знаменитостей успех был заранее обеспечен. Но их дороги к признанию зачастую бывали в разы сложнее, чем у родителей.

Почему путь Филиппа Киркорова по стопам отца поначалу не задался? Кто разглядел будущую звезду в тихой неприметной девочке Кристине Орбакайте? И какими были теледебюты звездных династий? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".