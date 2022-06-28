Джонни Депп может вернуться к съемкам в "Пиратах Карибского моря"

В следующие части франшизы "Пираты Карибского моря" может снова вернуться Джонни Депп. Актеру могут доверить роль Джека Воробья в шестой части и спин-оффе сериала о ранней жизни капитана "Черной жемчужины". По данным источника близкого к Disney, за участие Деппу уже готовы заплатить 300 миллионов долларов.

От съемок Деппа отстранили в 2018 году из-за скандала с Эмбер Херд. Бывшая супруга обвинила его в абьюзе. Долгие судебные тяжбы закончились. Репутация актера восстановлена.

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