"Тайны нашей эстрады": "Пусть мир узнает тайну твою!". Две жизни Онегина Гаджикасимова

Песни на стихи Гаджикасимова взорвали представление о том, как можно и как нельзя: такими словами о любви еще не пели. В нем было необычным все, даже имя – Онегин. 15 лет он царил на эстраде, но внезапно все бросил и принял монашеский постриг.

Чем подкупили стихи Онегина "Веселых ребят"? Почему свою прощальную песню Гаджикасимов подарил Алле Пугачевой? И что заставило поэта скрыться за стенами монастыря?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".