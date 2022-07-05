"Ночная смена": каскадерские трюки Тома Круза

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

В программе ведущие обсудили каскадерские трюки Тома Круза и его юбилей. Актеру исполняется 60 лет. Также Базанов и Кулик поговорили о парижской неделе высокой моды. Об этом – в программе телеканала Москва 24 "Ночная смена".