Экс-жена Пьера Нарцисса заявила, что родственники певца подменили гроб

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Камерунские родственники певца Пьера Нарцисса исподтишка заменили гроб артиста на свой. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на бывшую супругу исполнителя Валерию Калачеву.

По ее словам, для Нарцисса купили белый с золотом гроб. Однако мать и сестра-двойняшка певца за несколько часов до прощания, около 00:00, заменили гроб. Из-за этого супруга Нарцисса якобы потеряла 200 000 рублей.

Кроме того, Калачева сообщила, что родственники дважды до этого срывали похороны. Она пояснила, что зал для прощания приходится арендовывать по 150 000 рублей. В общей сложности, заключила экс-жена Нарцисса, она потеряла 500 000 рублей.

О смерти Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. Сообщалось, что артисту проводили операцию на почках, однако она оказалась фатальной.

По словам Калачевой, музыкант скончался от последствий подагры, он мучился от болезни около месяца. Коллеги по сцене рассказали, что последнее время артист с трудом ходил и признавался, что ему тяжело дышать.

