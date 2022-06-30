Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне

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Певец Пьер Нарцисс будет похоронен в Камеруне, сообщил пресс-секретарь камерунского посольства в РФ Танга Бианг.

"Похороны состоятся в Камеруне", – сказал сотрудник дипмиссии РИА Новости.

При этом он не назвал точную дату похорон артиста.

О смерти певца Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. Сообщалось, что артисту проводили операцию на почках, однако она оказалась фатальной.

По словам его бывшей супруги Валерии Калачевой, музыкант скончался от последствий подагры, он мучился от болезни около месяца. Коллеги по сцене рассказали, что последнее время артист с трудом ходил и признавался, что ему тяжело дышать.

