Экс-супруга рассказала, где похоронят Пьера Нарцисса

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Певца Пьера Нарцисса похоронят в фамильном склепе в Камеруне, сообщила его бывшая супруга Валерия Калачева.

"Мама, сестра, родственники очень хотят забрать тело, потому что там (в Камеруне. – Прим. ред.) фамильный склеп с его папой, дядями. Мы передадим (тело. – Прим. ред.) туда", – сообщила она ТАСС.

По словам Калачевой, прощание с певцом состоится в Москве, в настоящее время согласовываются дата и место.

Ранее стало известно о смерти певца Пьера Нарцисса. Сообщалось, что артисту проводили операцию на почках, однако она оказалась фатальной.

По словам Калачевой, музыкант скончался от последствий подагры, он мучился от болезни около месяца. Коллеги по сцене рассказали, что последнее время артист с трудом ходил и признавался, что ему тяжело дышать.

Нарцисс родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. С детства он занимался музыкой и футболом, но второе в его жизни все же осталось простым хобби. Нарцисс провел не один матч в составе команды российских артистов.

