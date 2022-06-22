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Шоу-бизнес

15:04

Захарова рассказала, как познакомилась с Пьером Нарциссом

шоу-бизнес

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Официальный представитель МИД Мария Захарова написала в своем телеграм-канале о знакомстве с певцом Пьером Нарциссом, о смерти которого стало известно 22 июня.

"Как-то разбирала сообщения в соцсетях и обнаружила послания от "шоколадного зайца". Познакомились виртуально. А потом он взял и прислал песню "Мария", – говорится в публикации.

Захарова добавила, что вживую они увиделись лишь раз на одном из приемов.

"Спасибо тебе, ты талантливый и яркий! Таким навсегда запомню", – написала Захарова.

Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет. Ему проводили операцию на почки, однако его сердце не выдержало хирургического вмешательства.

Финалист проекта "Фабрика звезд" музыкант Михаил Гребенщиков поделился воспоминаниями о певце. Он отметил, что когда узнал о смерти Нарцисса, то не смог в это поверить. Для певца он был одним из близких людей, они были знакомы 20 лет.

Нарцисс родился в Камеруне. Первую музыкальную группу он организовал в родной стране в 1990-х годах. Позднее он переехал в Россию к сестре. Здесь исполнитель учился на факультете журналистики Московского университета, выступал в команде КВН РУДН.

Большую популярность Нарциссу принес проект "Фабрика звезд – 2". На нем он выступил с композицией "Шоколадный заяц".

Умер певец Пьер Нарцисс

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