Захарова рассказала, как познакомилась с Пьером Нарциссом

15:04
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Официальный представитель МИД Мария Захарова написала в своем телеграм-канале о знакомстве с певцом Пьером Нарциссом, о смерти которого стало известно 22 июня.
"Как-то разбирала сообщения в соцсетях и обнаружила послания от "шоколадного зайца". Познакомились виртуально. А потом он взял и прислал песню "Мария", – говорится в публикации.
Захарова добавила, что вживую они увиделись лишь раз на одном из приемов.
"Спасибо тебе, ты талантливый и яркий! Таким навсегда запомню", – написала Захарова.
Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет. Ему проводили операцию на почки, однако его сердце не выдержало хирургического вмешательства.
Финалист проекта "Фабрика звезд" музыкант Михаил Гребенщиков поделился воспоминаниями о певце. Он отметил, что когда узнал о смерти Нарцисса, то не смог в это поверить. Для певца он был одним из близких людей, они были знакомы 20 лет.
Нарцисс родился в Камеруне. Первую музыкальную группу он организовал в родной стране в 1990-х годах. Позднее он переехал в Россию к сестре. Здесь исполнитель учился на факультете журналистики Московского университета, выступал в команде КВН РУДН.
Большую популярность Нарциссу принес проект "Фабрика звезд – 2". На нем он выступил с композицией "Шоколадный заяц".
Умер певец Пьер Нарцисс
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: