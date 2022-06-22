Финалист "Фабрики звезд" Гребенщиков поделился воспоминаниями о Пьере Нарциссе

13:25
Фото: ТАСС/Мудрац Александра
Финалист проекта "Фабрика звезд" музыкант Михаил Гребенщиков поделился воспоминаниями о певце Пьере Нарциссе. Об этом сообщает RT.
Гребенщиков отметил, что когда он узнал о смерти Пьера Нарцисса, то не смог в это поверить. Для певца он был одним из близких людей. Они были знакомы 20 лет.
"Пьер всех братьями называл, но мне льстило, что он меня братом называл. Всегда поднимал тост за меня, что я его друг. <...> Он понимал русских – юмор, дружбу", – рассказал Гребенщиков.
О смерти исполнителя стало известно 22 июня. Нарцисс скончался в возрасте 45 лет. Сообщалось, что певцу проводили операцию на почках, однако она оказалась фатальной.
По словам экс-супруги артиста Валерии Калачевой, музыкант скончался от последствий подагры, он мучился от болезни около месяца.
"Понимаете, на каждом органе ядовитые едкие соли... Острая недостаточность печени, почек, поджелудочной железы... Вчера в 23:05 в медикаментозном сне его не стало. Сейчас мы думаем над датой и местом похорон", – сказала Калачева.
Артист родился в Камеруне. Первую музыкальную группу Нарцисс организовал в родной стране в 1990-х годах. Позднее он переехал в Россию к сестре. Здесь исполнитель учился на факультете журналистики Московского университета, выступал в команде КВН РУДН.
Большую популярность Пьеру Нарциссу принес проект "Фабрика звезд – 2". На нем он выступил с композицией "Шоколадный заяц".
Умер певец Пьер Нарцисс
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