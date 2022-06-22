В Сети прощаются с Пьером Нарциссом

В возрасте 45 лет скончался певец Пьер Нарцисс. Причиной смерти стала остановка сердца. Один из самых ярких представителей российской сцены запомнился публике своим хитом "Шоколадный заяц". Расскажем, каким музыканта запомнили его родные и коллеги.

"Очень рано..."

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Пьер Нарцисс скончался после операции на почках: его сердце не выдержало хирургического вмешательства. Родные хотят проводить артиста, выпустив в небо тысячу белых шариков.

На 22 июня Пьер Нарцисс был заявлен как участник съемок одного из бойцовских проектов. В поединке он должен был сразиться с юмористом Николаем Лукинским: именно для него певец в больнице записал свое, как оказалось, последнее видео, сообщает сайт "Комсомольской правды". В ролике Нарцисс показал свою перебинтованную руку.





Пьер Нарцисс певец Вот так, брат. Вот так лежу. Это не шутка, я сам в шоке, что лежу в больнице.

В соцсетях с Пьером Нарциссом попрощалась его бывшая супруга Валерия Калачева. "Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па... ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах", – написала она.

Калачева рассказала о последних часах жизни Пьера Нарцисса. По ее словам, артист попал в реанимацию, когда у него началась подагра. Певец обещал написать ей после операции, когда станет лучше, сообщает "Газета.ру".

"Я говорила с ним перед тем, как его забрали в реанимацию. Он сказал: "Лера, я поеду на гемодиализ сейчас". За него болело все отделение. Я спросила: "Ты когда будешь доступен?" Он ответил: "Как станет лучше, я напишу", – добавила бывшая супруга исполнителя.

Рассказала о Нарциссе и его дочь Каролина-Кристель Калачева. "Спасибо, папа, тебе за все. <...> Это такой человек, которого я буду ставить в пример всю свою жизнь, человек, которого я буду чтить, это человек, который поставил меня на ноги. Дал фундамент в этой жизни и установки", – написала она в своих соцсетях.

С Нарциссом прощаются и его коллеги по сцене. Певица Ирина Ортман назвала новость о смерти музыканта страшной. "Боже… как так? Какая страшная новость. Лерочка, сил вам с доченькой. Нарцисс навсегда в наших сердцах", – сказала она.

Солист группы "Корни" Александр Бердников добавил в беседе с "360", что в последнее время Пьер Нарцисс сильно болел и с трудом ходил.





Александр Бердников солист группы "Корни" Буквально несколько дней назад я его видел, у него были какие-то проблемы. Знаю, что он практически не мог ходить. Он ходил, но с трудом. Говорил, что у него аллергия, задыхался в общем.

"Я в полном шоке, это мой близкий друг. Очень хороший человек, даже не могу говорить о нем как... Созвонился с Мишей Гребенщиковым, не понимаем происходящее", – сказал Бердников, добавив, что во время последней встречи они говорили о новых совместных проектах.

Сам же Гребенщиков отметил, что с Нарциссом они были знакомы 20 лет. "Пьер всех братьями называл, но мне льстило, что он меня братом называл. Всегда поднимал тост за меня, что я его друг. <...> Он понимал русских – юмор, дружбу", – поделился музыкант.

Африканский самородок

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Пьер Нарцисс родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. С детства он занимался музыкой и футболом, но второе в его жизни все же осталось простым хобби. Нарцисс провел не один матч в составе команды российских артистов.

Музыка была делом его жизни. Первую группу он собрал в 1990-е, выступал для посетителей клубов. Затем перебрался к родне в Россию и хотел учиться на журналиста. Засветился в популярной на тот момент программе "12 злобных зрителей" и работал на одной из известных радиостанций.

Венцом славы Пьера Нарцисса стало участие в проекте "Фабрика звезд – 2". Там он спел свой хит "Шоколадный заяц", который имел ошеломительный успех. В одном из последних интервью порталу 76.ru Нарцисс признался, что готов петь его столько, сколько захочет зритель.





Пьер Нарцисс о песне "Шоколадный заяц" Я помню, когда Максим Фадеев передал мне эту песню. Это было вечером. Он мне сказал: "Запомни, эту песню будут исполнять твои дети, твои внуки, твои праправнуки". И это правда. Я сейчас приезжаю на площадку: 10–15 тысяч человек на площадке, такие малявки. Они, когда родились, не знали эту песню, но все поют наизусть. Это же приятно.

После "Фабрики" Нарцисс продолжал заниматься музыкой, но другие песни не снискали славы "Шоколадного зайца". Параллельно певец снимался во всевозможных телепроектах. Участвовал в таких программах, как "Король ринга" на Первом канале и "Звездный лед" на "России 1". За свое творчество в 2006 году певца удостоили почетного звания "Заслуженный артист Ингушетии".

Редакция Москвы 24 приносит соболезнования родным, друзьям, коллегам и поклонникам Пьера Нарцисса.

