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Общество

14:34

Пьер Нарцисс назвал стереотипы африканцев о русских

общество за рубежом

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Певец и шоумен Пьер Нарцисс рассказал, какие стереотипы о России существуют в Африке. Интервью со звездой провела радиостанция "Говорит Москва".

"Есть у африканцев стереотипы о России, что там холодно, что там суровые люди, что там страшно, не умеют ничего, кроме как стрелять ракетами, что медведи по улицам ходят", – сказал певец.

При этом, приезжая в Россию, люди меняют свое мнение. По словам Нарцисса, в стране много вежливых людей, которые могут подсказать и помочь.

Пьер Нарцисс отметил, что за несколько лет отношение россиян к приезжим из Африки изменилось в лучшую сторону. Люди стали путешествовать и поняли, что африканская реальность отличается от картинки на экране телевизора. Это в том числе и современные страны с красивыми зданиями и умными людьми.

В Сочи проходит саммит "Россия – Африка"

"Когда я приехал в Россию в 1996 году, я не мог с друзьями выйти на улицу, сходить в магазин, в кино. Мы после учебы сразу шли в общежитие. Сегодня же мои товарищи могут гулять свободно везде, ходить на Красную площадь", – сказал Пьер Нарцисс.

23-24 октября в Сочи прошел международный экономический форум "Россия – Африка", в котором приняли участие более шести тысяч представителей 104 стран мира. В рамках форума было оглашено решение списать африканским странам многомиллиардные долги.

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