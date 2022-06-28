Прощание с Пьером Нарциссом перенесли на 30 июня

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Прощание с певцом Пьером Нарциссом перенесли с 29 на 30 июня по инициативе матери и сестры. Об этом РИА Новости сообщила экс-супруга артиста Валерия Калачева.

"Мы все условия родственников выполнили. Вели дипломатические беседы с ними, семейные беседы, мы сделали все возможное на высоком, посольственном уровне, окончательный срок – это четверг, в четверг они разрешат попрощаться, а затем сразу уйдет рейс с телом в Камерун", – рассказала она.

Церемония состоится в Центральной клинической больнице Москвы в 11:30.

О смерти певца Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. Сообщалось, что артисту проводили операцию на почках, однако она оказалась фатальной.

По словам Калачевой, музыкант скончался от последствий подагры, он мучился от болезни около месяца. Коллеги по сцене рассказали, что последнее время артист с трудом ходил и признавался, что ему тяжело дышать.

