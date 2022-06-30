В Москве началось прощание с Пьером Нарциссом

Фото: Москва 24

В зале московской Центральной клинической больницы началась церемония прощания с певцом Пьером Нарциссом.

На церемонии присутствуют члены семьи, а также многочисленные друзья и коллеги артиста.

"Он был замечательным человеком, харизматичным, тридцать лет прожил в России", – сказала его бывшая супруга Валерия Калачева.

О смерти Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. Сообщалось, что артисту проводили операцию на почках, однако она оказалась фатальной.

По словам его бывшей супруги Валерии Калачевой, музыкант скончался от последствий подагры, он мучился от болезни около месяца. Коллеги по сцене рассказали, что последнее время артист с трудом ходил и признавался, что ему тяжело дышать.

