В ЦБ объяснили появление Ржевского мемориала на 100-рублевых банкнотах

Фото: cbr.ru
Центральный банк России изменил подход к оформлению банкнот номиналом 100 рублей, заявил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
"Мы отошли от так называемой городской тематики, и каждая купюра была посвящена одному городу, и добавили региональное звучание", – передает ТАСС его слова.
Ранее Банк России представил новую банкноту номиналом 100 рублей с изображением видов Москвы и воинского мемориала в Ржеве.
На лицевой стороне купюры представлены виды российской столицы. Среди объектов – Спасская башня Московского Кремля, парк "Зарядье", Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах. При этом на оборотной стороне банкноты изображен Ржевский мемориал Советскому солдату.
Также на оборотной стороне банкноты на втором плане можно увидеть изображение видов музея-заповедника "Куликово поле". По словам Белова, массовый выпуск новых банкнот начнется после адаптации банковского оборудования.
Новости последнего часа: Центробанк представил новую купюру номиналом 100 рублей
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