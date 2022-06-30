Прощание с Пьером Нарциссом завершилось в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Церемония прощания с певцом Пьером Нарциссом завершилась в траурном зале столичной Центральной клинической больницы.

Гроб с телом артиста укрывал флаг Камеруна. Члены семьи, друзья и коллеги Нарцисса возложили множество белых, розовых и красных роз. С траурными речами выступили телеведущая Яна Чурикова, участник группы "Корни" Александр Бердников, дочь певца Каролина-Кристель и его экс-супруга Валерия Калачева.

"Нарцисс, любимый, я всегда буду любить тебя. Наш путь был с тобой сложный... Слезы, приключения, радости... Я сейчас принимаю тебя всецело таким, какой ты есть", – сказала она.

По словам присутствовавшего на прощании с Нарциссом представителя посольства Камеруна, по окончании церемонии тело певца будет отправлено в аэропорт, откуда его доставят на родину для захоронения.

О смерти Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. Сообщалось, что артисту проводили операцию на почках, однако она оказалась фатальной.

Как рассказала бывшая супруга музыканта Валерия Калачева, он скончался от последствий подагры, он мучился от болезни около месяца. Коллеги по сцене рассказали, что последнее время артист с трудом ходил и признавался, что ему тяжело дышать.