"Ночная смена": сериалы "Пацаны" и "Очень странные дела"

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса, моды.

На этот раз ведущие затронули сериал "Пацаны" и его последнюю серию под название "Героргазм". Базанов и Кулик также поговорили о четвертом сезоне "Очень странных дел" и обсудили, куда пропал Илон Маск. Об этом – в программе телеканала Москва 24 "Ночная смена".

