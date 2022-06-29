"Тайны нашей эстрады": кто и почему запрещал главный хит ВИА "Ялла" "Учкудук"

Что нужно, чтобы песня стала суперхитом? Прекрасный композитор, талантливый автор текста, душевные исполнители. В советское время песня должна была еще и понравиться цензуре.

Кто заставил ВИА "Ялла" написать "Учкудук"? Чего испугались люди, запретившие балладу о трех колодцах? И как "Учкудук" в итоге прорвался во всесоюзный эфир – в программе телеканала Москва 24.

