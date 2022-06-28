"Ночная смена": денверский клуб "Колорадо" – новый обладатель Кубка Стэнли

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса, моды, спорта.

Хоккейный клуб "Колорадо Эвеланш" стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне 2021/2022. Клуб шел к этому титулу 21 год. За это время "Колорадо" семь раз не попадал в плей-офф, а в регулярном сезоне 2016/17 проиграл 56 раз. Журналисты и спортивные комментаторы отметили игру россиянина Валерия Ничушкина. Он принимал участие во всех шести финальных матчах серии против "Тампы-Бей Лайтининг", забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Всего в плей-оффе он набрал 15 очков из 20.

Против "Колорадо Эвеланш" играл хоккейный клуб "Тампа-Бей Лайтининг", который в прошлых двух сезонах забирал кубок себе. В команде в сезоне 2021/22 играли три наших соотечественника: Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Никита Кучеров.