Утвержден список соревнований, где понадобится карта болельщика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС.

Правительство РФ утвердило список соревнований, на которых понадобится карта болельщика.

136 золотых медалистов олимпиады "Я – профессионал" наградили в Москве, рассказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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