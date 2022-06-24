Собянин пригласил москвичей отметить День молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин пригласил жителей Москвы на праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи. Об этом мэр Москвы написал в блоге на своем персональном сайте.

По словам градоначальника, в столице проживают более 3,5 миллиона человек в возрасте от 14 до 35 лет.

"В Москве он (День молодежи. – Прим. Ред.) пройдет под знаком развития, креатива и популяризации активного образа жизни. Главной площадкой праздника станет парк искусств "Музеон", где с 12 до 22 часов молодых людей ждут интерактивные игры, мастер-классы, лекции и еще много чего интересного", – объявил Собянин.

Мэр подчеркнул, что праздничный день в столице завершится концертом, участниками которого станут популярные артисты.

Сергей Собянин в своей публикации также поделился результатами соцопроса в московских вузах о целях и приоритетах столичной молодежи. Большинство респондентов сосредоточены на учебе, однако примерно четверть из них регулярно подрабатывают в сфере услуг или по специальности.

Выбирая трудовую деятельность, каждый четвертый молодой человек планирует открыть собственное дело. При этом работа по найму остается приоритетным вариантом.

Опрос также показал, какие варианты досуга наиболее популярны среди столичной молодежи. В свободное время молодые люди слушают музыку, занимаются спортом и уделяют внимание творческому развитию.

Как рассказала ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина, в парке искусств "Музеон" откроют девять тематических зон, которые посвятят карьерным возможностям, креативу, музыке, просвещению, волонтерству, активному образу жизни и другим направлениям. Кроме того, там представят программы конкурса "Большая перемена" и платформы "Россия – страна возможностей".

