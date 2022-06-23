Школьники и студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы 26 июня

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Накануне Дня молодежи, 26 июня, вход в Музей Победы для школьников и студентов будет бесплатным.

"Для этого в кассе им необходимо предъявить соответствующие удостоверения. Такая возможность предоставлена в рамках благотворительной акции "День в музее", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе музея.

Организаторы уточнили, что к бесплатному посещению будут доступны все экспозиции, кроме "Подвиг народа" и "Битва за Москву. Первая Победа".

Ранее Московский зоопарк объявил о проведении акции "Дитя заката" в честь Всемирного дня розового фламинго, в рамках которой 24 июня вход для посетителей в розовой одежде будет бесплатным.

Как уточнили организаторы, для этого необходимо соблюсти особый дресс-код: должно быть надето два или более элемента одежды розового цвета (не красный и не оранжевый).