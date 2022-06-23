Вход в Московский зоопарк для посетителей в розовом будет бесплатным 24 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В честь Всемирного дня розового фламинго Московский зоопарк проведет акцию "Дитя заката", в рамках которой 24 июня вход для посетителей в розовой одежде будет бесплатным.

"Для этого необходимо соблюсти особый дресс-код: на вас должно быть надето два или более элемента одежды розового цвета (не красный и не оранжевый)", – уточнили в группе зоопарка "ВКонтакте".

Ранее стало известно, что двое птенцов редких белоплечих орланов вылупились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском.

Отмечается, что данный вид занесен в Международную красную книгу и Красную книгу России.

Пара белоплечих орланов отложила яйца еще в первой половине марта. В начале июня птенцы вылупились, и малышей окольцевали зоологи и ветврачи.