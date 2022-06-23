Исторические костюмы и аксессуары представят на фестивале "Модная столица"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Наряды разных исторических периодов и аксессуары будут представлены на фестивале "Модная столица". Площадки фестиваля будут открыты до 26 июня включительно в рамках Московской недели моды, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
Так, на Сретенском бульваре гости смогут увидеть древнерусский наряд и узнать о традициях на Руси после 988 года. На этой площадке открыта и фотовыставка берестяных грамот, которые хранятся в музее Великого Новгорода. Горожане могут также принять участие в мастер-классах и поиграть в настольные игры или шапку.
На Страстном бульваре представят костюмы XIII–XV веков. Здесь же состоятся мастер-классы, на которых можно будет узнать о женских увлечениях того времени, ювелирных украшениях и об изделиях из стекла.
На Покровском бульваре москвичи и гости столицы смогут переместиться в Москву XVII века, когда на престол взошли Романовы. Гостям на этой площадке фестиваля расскажут, как трудились резчики по дереву и как стрелять из лука.
О модных новинках, которые были при правлении Петра I и Екатерины II, можно будет узнать на Петровском бульваре. В частности, гостям расскажут, как украшали маски для карнавалов и покажут вееры и костюмы.
Среди фестивальных площадок также Гоголевский бульвар, где будет сделан акцент на моду женщин начала XIX века, и Чистопрудный бульвар. На последнем представят фотоателье и шляпную мастерскую.
Послереволюционную моду можно будет увидеть на Цветном бульваре. О связи начала освоения космоса и моды расскажут на Пушкинской площади. Необычные детали тех лет покажут на выставке фотографий и экспозиции модных журналов. Увидеть костюмы для театральных постановок можно будет на Рождественском бульваре.
Фестиваль "Модная столица" проходит в столичных парках в рамках Московской недели моды с 20 по 26 июня.
Московская неделя моды стартовала 20 июня и продлится до 26 июня. Организаторы получили порядка 900 заявок из 79 российских городов. По словам Сергея Собянина, это событие является главным для креативной индустрии столицы.
Показы коллекций в рамках недели моды пройдут в парке "Зарядье", на Тверской площади, у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ и на некоторых других площадках.
Парк "Зарядье" стал центральной площадкой Московской недели моды
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