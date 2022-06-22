Праздничная программа в честь Дня молодежи пройдет в "Музеоне"

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Праздничная программа в честь Дня молодежи пройдет в столичном парке искусств "Музеон" 26 июня. Мероприятия начнутся в 12:00, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в парке будут представлены программы конкурса "Большая перемена" и платформы "Россия – страна возможностей".
"В Москве живет 3,5 миллиона молодых людей. Они находят себя в самых разных областях: занимаются предпринимательством, наукой, спортом, творчеством, помогают городу и его жителям. Одну из площадок в "Музеоне" как раз посвятят волонтерству. Там все желающие смогут узнать о волонтерском движении столицы и поучаствовать в благотворительности", – сказала Сергунина.
В общей сложности будут работать девять тематических зон, которые посвящены карьерным возможностям, креативу, музыке, просвещению, волонтерству, активному образу жизни и другим направлениям.
Участники мероприятия смогут послушать лекции специалистов по работе с персоналом, пообщаться с экспертами по вопросам профессионального становления и предпринимательства. Кроме того, будет возможность пройти профтестирование и встретиться с потенциальными работодателями.
Волонтеры будут работать в секциях, которые посвящены дружбе и добрым делам. Там пройдут мастер-классы по созданию игрушек, украшений, свечей и открыток. Для горожан проведут турнир по настольным играм, зарядку, занятия по брейкдансу и воркауту, обустроят фотозоны. На посвященных молодежному креативу площадках желающих научат азам выступления в жанре Stand Up.
Эксперты офиса "Молодежь Москвы" проведут лекции по психологии, современному искусству, предпринимательству и финансовой грамотности. Уроки по ораторскому искусству пройдут в рамках проекта "Дебаттл".
Праздничная программа завершится концертом с участием известных артистов.
Ранее сообщалось, что в московских парках открылись площадки фестиваля "Модная столица". Мероприятия в рамках Московской недели моды пройдут с 20 по 26 июня. Москвичи смогут узнать о моде разных эпох на 9 бульварах и в 5 парках Москвы. В рамках фестиваля жители города смогут увидеть модные показы, послушать лекции российских дизайнеров, посетить мастер-классы и выступления творческих коллективов.
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