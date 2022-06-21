В Москве открылась фотовыставка, посвященная врачам

В Москве открылась фотовыставка, посвященная медикам. На ней москвичи смогут узнать о необычных хобби столичных врачей, медсестер, работников скорой помощи.

Посетить фотовыставку сможет каждый желающий в течение июня и июля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.