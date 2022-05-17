В Москве открылась выставка "Драгоценный мир живой природы"

В галерее "Метро" на станции "Выставочная" открылась фотовыставка Банка России "Драгоценный мир живой природы". Тематическая экспозиция рассказывает о монетах, посвященных краснокнижным животным, которые оказались под угрозой исчезновения.

Посетители смогут оценить не только мастерство художников, ожививших изображения на монетах, но и узнать интересные факты о повадках и среде обитания редких животных. Среди них – амурский тигр, манул, красный коршун и полярный медведь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.