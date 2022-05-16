Марго Робби может заменить Джонни Деппа в "Пиратах Карибского моря – 6"

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В новых "Пиратах Карибского моря" персонажа Джека Воробья могут заменить другим, на главную роль претендует актриса Марго Робби, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на продюсера фильмов Джерри Брукхаймера.

"Но будущее еще не определено", – отметил он.

В настоящее время создатели "Пиратов Карибского моря – 6" разрабатывают два сценария, в одном из которых предусмотрено участие Марго Робби.

При этом Брукхаймер назвал маловероятным возвращение актера Джонни Деппа, которого отстранили от участия в фильмах франшизы после выдвинутых его бывшей женой Эмбер Херд обвинений в домашнем насилии.

Ранее Джонни Депп представил суду доказательства насилия со стороны Эмбер Херд. Он принес аудиозапись, сделанную им во время ссоры с экс-супругой. Из нее следует, что актриса ударила мужа, при этом драку начала она сама.

Супруги расстались в 2017 году, затем последовал скандальный развод. После расставания Херд обвинила Деппа в домашнем насилии и избиениях. Однако актер подал иск о клевете и заявил, что все улики против него были сфабрикованы, а бывшая жена ему неоднократно изменяла.