Мишустин подписал распоряжение о лишении Туминаса премии в области культуры

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет присуждение экс-худруку Театра имени Вахтангова Римасу Туминасу премии правительства РФ в области культуры от 2021 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее, 16 мая, глава кабмина подписал постановление, которое позволяет правительству изменять решения о присуждении наград в области культуры в случае, если лауреат не успел получить диплом и почетный знак премии.

6 мая Римас Туминас покинул должность художественного руководителя Театра имени Вахтангова, которую он занимал с 2007 года. В пресс-службе театра данное решение связали со состоянием здоровья режиссера, а также с тем, что с 1 марта он находится в неоплачиваемом отпуске в Литве из-за лечения.

