Летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" пройдут в Сочи в октябре

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Летние спортивные соревнования паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" пройдут в Сочи с 2 по 9 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Паралимпийский комитет России.

В соревнованиях примут участие атлеты из Белоруссии, государств – членов БРИКС, ШОС, СНГ и других стран.

В соревновательную программу войдут девять видов спорта – плавание, легкая атлетика, настольный теннис, паратхэквондо, стрельба из лука, футбол для лиц с заболеванием церебральным параличом, фехтование на колясках, а также шахматы и шашки.

Паралимпиада "Мы вместе. Спорт" прошла в Ханты-Мансийске с 18 по 20 марта 2022 года. В ней приняли участие порядка 70 спортсменов. Провести данные соревнования было решено после того, как российскую сборную отстранили от участия в Паралимпиаде в Пекине.

Перед началом соревнований со спортсменами встретился Владимир Путин. В ходе встречи глава государства назвал верхом цинизма отстранение россиян от участия в зимних Паралимпийских играх. По его словам, от этого решения пострадали ни в чем не повинные люди.

