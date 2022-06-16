Москва возглавила рейтинг дорогих городов для путешествий на выходные

Рейтинг дорогих городов для путешествий на выходные возглавила Москва. "Индекс поездки выходного дня" учитывает самые популярные траты туристов без дороги. Он включает в себя расходы на ужин в кафе или ресторане, два перекуса в заведениях фастфуда, поход в бар, ночь в отеле, две поездки на такси и покупку сувениров.

Поездка на выходные в столицу обойдется в 8,5 тысячи рублей. Статус самого дорогого города она приобрела только в 2021 году. Еще два-три года назад лидерство было за Сочи и Ялтой. При этом туры выходного дня неизменно остаются излюбленным видом досуга россиян.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

