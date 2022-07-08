Москва онлайн покажет шоу канатоходца на фестивале "Дружба народов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

10 июля зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят захватывающее шоу знаменитого дагестанского канатоходца Расула Абакарова, которое состоится на ВДНХ в рамках фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" и многонационального праздника "Абрикос".

Участников фестиваля ждут концерты, спектакли, мастер-классы, игры, ремесленные и гастрономические ярмарки. Посетители смогут познакомиться с традициями народов России и стран СНГ.

Территория праздника будет поделена на тематические зоны – "Культуру народов", "Совет народов", "Ремесла народов", "Кухню народов", "Детей народов" и "Праздники народов".

Смотрите прямую трансляцию 10 июля в 14:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.