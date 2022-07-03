"Раскрывая тайны звезд": не моя роль

Актерскую профессию не зря называют зависимой. Артисты принадлежат не самим себе, а взгляду режиссера и зрителя. Поэтому часто актеры становятся заложниками полюбившихся образов и ролей. Но бывают случаи обратного порядка, когда актер сам годами выстраивает свою фильмографию. И утвердив свое амплуа в глазах и сердцах зрителей, совсем не хочет из него выходить.

Желание и возможности часто не совпадают даже в творчестве. И понимание себя и своей актерской природы – главное счастье для артиста. Очень легко сказать – "Эта роль – не моя". Но очень сложно найти по-настоящему свою. И не пытаться при этом себя сломать и изменить.

