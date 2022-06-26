"Раскрывая тайны звезд": к 95-летию Владимира Мотыля

"Белое солнце пустыни" – фильм, который зрители вообще не должны были увидеть! Госкино забраковало его за низкое качество. Акт о приемке подписан не был, картину положили на полку. Навсегда!

Героев Мотыля обожала вся страна! Так за что же их создателя год за годом прессовали чиновники Госкино? Сегодня режиссеру исполнилось бы 95-ть! Его нет с нами уже 12 лет, но его фильмы до сих пор смотрят и любят.

О там как жил, любил и снимал свои шедевры Владимир Мотыль расскажут его друзья, коллеги и просто родные люди.