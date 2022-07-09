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Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"Знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням, Курбан-байрам несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия", – указано в обращении президента.

Глава государства заявил, что российская мусульманская община активно участвует в жизни страны, в том числе в образовательных и просветительских инициативах. Усилия сообщества важны для межнационального мира и согласия в стране, подчеркнул Путин.

Президент в завершение своего обращения пожелал мусульманам России здоровья, успехов, счастья и благоденствия.

В Московской соборной мечети ранее начались праздничные богослужения по случаю наступления главного мусульманского праздника Курбан-байрам. Верующие уже заполнили молельный зал и всю прилегающую территорию к мечети.