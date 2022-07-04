Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на нескольких улицах Москвы ограничат из-за празднования Курбан-байрама, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

"В связи с проведением праздника Курбан-байрам, ночью и утром 9 июля будет ограничено движение в районе Большой Татарской, улицы Дурова и Минской улицы", – говорится в сообщении.

Полностью 9 июля с 04:00 до 11:00 будут перекрыты участки:

Татарской улицы (от Большого Овчинниковского переулка до Большого Татарского переулка);

Старого Толмачевского переулка (от Большой Татарской до Новокузнецкой улицы);

Малого Татарского переулка (от Большой Татарской до Новокузнецкой улицы);

Климентовского переулка (от Большой Татарской до Новокузнецкой улицы);

Озерковского переулка (от Большой Татарской улицы до Озерковской набережной).