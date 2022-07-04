Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

14:39

Движение на нескольких улицах Москвы ограничат из-за празднования Курбан-байрама

городперекрытия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на нескольких улицах Москвы ограничат из-за празднования Курбан-байрама, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

"В связи с проведением праздника Курбан-байрам, ночью и утром 9 июля будет ограничено движение в районе Большой Татарской, улицы Дурова и Минской улицы", – говорится в сообщении.

Полностью 9 июля с 04:00 до 11:00 будут перекрыты участки:

  • Татарской улицы (от Большого Овчинниковского переулка до Большого Татарского переулка);
  • Старого Толмачевского переулка (от Большой Татарской до Новокузнецкой улицы);
  • Малого Татарского переулка (от Большой Татарской до Новокузнецкой улицы);
  • Климентовского переулка (от Большой Татарской до Новокузнецкой улицы);
  • Озерковского переулка (от Большой Татарской улицы до Озерковской набережной).

Ранее сообщалось, что с 9 июля 2022 года до 25 декабря 2023 года из-за проведения строительных работ будет полностью перекрыт участок Жукова проезда. Ограничения затронут участок от дома 19 по Жукову проезду до дома 20, строения 4 по улице Летниковской.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать