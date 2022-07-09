Мусульмане празднуют Курбан-байрам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Московской соборной мечети начались праздничные богослужения по случаю наступления главного мусульманского праздника Курбан-байрам.

После молитвы с праздничной проповедью к верующим обратится председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Затем будет совершен коллективный намаз.

Верующие уже заполнили молельный зал и всю прилегающую территорию к мечети. Также на сайте ДУМ РФ и телеканале "Россия 24" ведется прямая трансляция празднования. Вокруг Соборной мечети и на нескольких ведущих к ней улицах установлены ограждения, на месте дежурят сотрудники Росгвардии и полиции.

Одновременно праздничные молитвы совершаются в Исторической мечети на Большой Татарской улице, в Мемориальной мечети на Поклонной горе и в мечети "Ярдям" на улице Хачатуряна. Также праздничный намаз по случаю Курбан-байрама традиционно проводится на специально выделенной площадке в парке культуры и отдыха "Сокольники".

В этом году праздник жертвоприношения проходит 9–11 июля. В Москве на праздновании ожидают около 300 тысяч человек, а в Московской области – 200 тысяч.

В Подмосковье для молитв подготовили более 50 площадок. Основную организовали в Солнечногорске, оттуда также идет прямая трансляция на телеканале "360". Кроме того, запланированы благотворительные акции, например раздача продуктовых наборов и мяса жертвенного животного.

Ранее движение на нескольких улицах Москвы ограничили из-за празднования Курбан-байрама. С ночи нельзя проехать в районе Большой Татарской, по улице Дурова и Минской улице. Полностью 9 июля с 04:00 до 11:00 будут перекрыты участки:

Татарской улицы (от Большого Овчинниковского переулка до Большого Татарского переулка);

Старого Толмачевского переулка (от Большой Татарской до Новокузнецкой улицы);

Малого Татарского переулка (от Большой Татарской до Новокузнецкой улицы);

Климентовского переулка (от Большой Татарской до Новокузнецкой улицы);

Озерковского переулка (от Большой Татарской улицы до Озерковской набережной).

Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа – паломничества мусульман в Мекку.

В этом году праздник выпал на 9 июля. Этот день у верующих начинается с праздничных молитв. Мужчины посещают мечети и молитвенные места, женщины создают дома праздничную атмосферу: готовят вкусные блюда, приглашают гостей и родственников.

Поскольку не каждый мусульманин может совершить паломничество в Мекку, приносить жертву принято там, где находишься.