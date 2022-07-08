Парад поездов пройдет на Кольцевой линии метро 9–10 июля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Парад поездов состоится на Кольцевой линии столичной подземки 9 и 10 июля по случаю Дня транспорта, сообщает телеграм-канал "Дептранс Москвы".

"Уже завтра мы отметим День Московского транспорта. Его откроет парад поездов – уже второй в этом году", – говорится в сообщении.

На параде поездов москвичи и гости столицы смогут увидеть 7 составов разных серий. Они будут следовать через Кольцевую линию в субботу и воскресенье до 20:30, поезда будут курсировать против часовой стрелки.

В параде примут участие такие модели, как ретропоезд "Сокольники", "Еж3", "Номерной", "Русич", "Ока", "Москва" и "Москва-2020".

Ранее в столице прошел парад ретротранспорта. Старинная техника проехала по маршруту от станции метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара.

На мероприятии были представлены трамваи разных периодов, машины из Музея Транспорта и Гаража особого назначения ФСО РФ.