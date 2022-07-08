Дептранс рассказал о мероприятиях на День московского транспорта

В выходные в столице отметят День московского транспорта. В городе запланировано много мероприятий. Об этом рассказали в департаменте транспорта.

Например, на Кольцевой линии метро проведут парад поездов. Перед зданием МГУ устроят ралли классических автомобилей. А на Северном речном вокзале состоится праздник для детей и взрослых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.