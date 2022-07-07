Инженерные системы на станции "Варшавская" БКЛ обновлены более чем наполовину – Бочкарев

10:41
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
На реконструируемой станции "Варшавская" Большой кольцевой линии метро работы по замене инженерного оборудования выполнены на 60%. Об этом сообщается на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"Объем выполняемых работ включает в себя демонтаж кабельных конструкций, замену оборудования понизительной подстанции и модернизацию устаревших инженерных систем", – объяснил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он рассказал, какие работы уже проведены:
Бочкарев рассказал, что северо-восточный участок БКЛ московского метро построен на 95%. По его словам, станции "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская" построены и временно функционируют в составе Некрасовской линии, в то же время работы продолжаются на станциях "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники". Он отметил, что осенью планируется завершить основные строительные работы на участке.
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