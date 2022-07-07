Инженерные системы на станции "Варшавская" БКЛ обновлены более чем наполовину – Бочкарев

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

На реконструируемой станции "Варшавская" Большой кольцевой линии метро работы по замене инженерного оборудования выполнены на 60%. Об этом сообщается на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Объем выполняемых работ включает в себя демонтаж кабельных конструкций, замену оборудования понизительной подстанции и модернизацию устаревших инженерных систем", – объяснил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он рассказал, какие работы уже проведены:

заново смонтированы системы общеобменной вентиляции западного вестибюля и дымоудаления платформы;

обновлены системы противопожарной защиты и единой информационной сети;

обновлены системы электрооборудования и освещения.

Ранее Бочкарев рассказал , что на строящейся станции "Марьина Роща" БКЛ метро специалисты приступают к пусконаладочным работам на всех восьми эскалаторах. Станцию строят на глубине около 70 метров. Затем специалисты приступят к пусконаладке четырех эскалаторов длиной 30 метров, которые находятся в зоне пересадки на станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии метро.

Бочкарев рассказал, что северо-восточный участок БКЛ московского метро построен на 95%. По его словам, станции "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская" построены и временно функционируют в составе Некрасовской линии, в то же время работы продолжаются на станциях "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники". Он отметил, что осенью планируется завершить основные строительные работы на участке.

