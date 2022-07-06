Четыре новые улицы появятся рядом с горнолыжным склоном в Ново-Переделкине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Ново-Переделкине вблизи будущего горнолыжного склона появятся четыре улицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Предполагается строительство четырех проектируемых проездов и реконструкция участка Староорловской улицы", – рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она отметила, что реализация этого проекта позволит обеспечить транспортную доступность к горнолыжному склону, который скоро появится недалеко от станции "Новопеределкино".

Проект включает в себя не только обустройство новых проездов, в рамках него планируется:

ввести две новые развязки, которые обеспечат связь со строящейся автомобильной дорогой Солнцево – Бутово – Видное;

организовать новые маршруты наземного транспорта;

отремонтировать тротуары, организовать переходы и установить знаки;

провести комплексное благоустройство: высадить кустарники, разбить цветники и газоны.

Ранее стало известно, что в Ново-Переделкине обновили 2,3 километра газопроводов низкого давления.

Благодаря использованию ручного метода реконструкцию провели без отключения потребителей от газа. Работы прошли под контролем управлений капитального строительства, эксплуатации газопроводов низкого давления, технадзора и центральной диспетчерской.

Отмечается, что обновленные газовые сети прослужат более 40 лет. Их реконструкция началась в октябре прошлого года. За это время специалисты Мосгаза заменили подземные стальные трубы с истекающим сроком эксплуатации на высокопрочные, не подверженные коррозии, полиэтиленовые.