Четыре новые улицы появятся рядом с горнолыжным склоном в Ново-Переделкине

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Ново-Переделкине вблизи будущего горнолыжного склона появятся четыре улицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"Предполагается строительство четырех проектируемых проездов и реконструкция участка Староорловской улицы", – рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Она отметила, что реализация этого проекта позволит обеспечить транспортную доступность к горнолыжному склону, который скоро появится недалеко от станции "Новопеределкино".
Проект включает в себя не только обустройство новых проездов, в рамках него планируется:
Благодаря использованию ручного метода реконструкцию провели без отключения потребителей от газа. Работы прошли под контролем управлений капитального строительства, эксплуатации газопроводов низкого давления, технадзора и центральной диспетчерской.
Отмечается, что обновленные газовые сети прослужат более 40 лет. Их реконструкция началась в октябре прошлого года. За это время специалисты Мосгаза заменили подземные стальные трубы с истекающим сроком эксплуатации на высокопрочные, не подверженные коррозии, полиэтиленовые.
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